Tras una década al frente de una de las tiendas departamentales más reconocidas de México, Juan Carlos Escribano se despidió del Palacio de Hierro. Las múltiples tiendas departamentales que integran este gigante comercial dieron su adiós, en mayo de 2025, al CEO que estuvo al frente de la firma los últimos 10 años.

La ceremonia se realizó en la tienda insignia de Polanco, donde se reunieron colaboradores, directivos y miembros de Grupo BAL. Entre aplausos y música, se vivió una jornada sumamente emotiva que reflejó no sólo el legado que deja el líder, sino también la transformación de la marca bajo un lema que se volvió parte de la cultura mexicana: "Totalmente Palacio“.

En este contexto, la cadena de lujo no sólo cerró una nueva etapa sino que también le dio la bienvenida a una nueva era con la llegada de al ejecutiva, Eléonore de Boysson.

El emotivo adiós al CEO del Palacio de Hierro

La despedida de Juan Carlos Escribano estuvo cargada de emotividad. El homenaje incluyó una valla humana de aplausos a lo largo de tres pisos, mariachis y la entrega de dos obsequios con fuerte carga simbólica: siete onzas conmemorativas de las aperturas y renovaciones de tiendas, y un libro con mensajes de gratitud escritos por todos los colaboradores.

La despedida a Juan Carlos Escribano, CEO del Palacio de Hierro. (Foto: LinkedIn Palacio de Hierro)

El acto cerró con un gesto que conmovió a todos: la apertura de la puerta principal de la tienda de Polanco, pero en sentido inverso, de adentro hacia afuera, como señal de despedida. Un ritual que no sólo rememoró el inicio de su gestión hace diez años, sino que simbolizó el fin de una era en la historia de El Palacio de Hierro.

El comienzo de una nueva etapa

El cargo de nueva líder quedó en las manos de Eléonore de Boysson, ejecutiva reconocida no sólo por su trayectoria en el retail de lujo y su capacidad de impulsar estrategias globales. Su nombramiento como nueva CEO de El Palacio de Hierro se hizo oficial durante la ceremonia.

La presencia de De Boysson apunta a mantener la exclusividad y cercanía que caracterizó desde sus inicios al Palacio de Hierro, pero con la visión de llevarla a otro nivel en innovación y expansión internacional.