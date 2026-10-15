De izq a der el presidente de Uruguay Yamandú Orsi y el consejero delegado de Solaria, Arturo Díaz-Tejeiro

Solaria Energía firmó un acuerdo estratégico con el Gobierno de Uruguay para desarrollar un campus tecnológico de centros de datos de hasta 500 MW. La inversión, de 5700 millones de dólares, es la mayor que recibirá el país sudamericano en su historia. “Este logro es fruto de un proceso de acumulación nacional”, afirmó el presidente uruguayo Yamandú Orsi.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de Uruguay y el consejero delegado de Solaria, Arturo Díaz-Tejeiro, con la participación de UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas), la compañía eléctrica estatal uruguaya.

El proyecto, en régimen de zona franca, además de implicar los 5500 millones de dólares ya mencionados en centros de datos, suma otros 200 millones para instalar 350 megavatios de generación solar que abastecerán el parque con energía propia.

La inversión se desarrollará en dos fases. La primera incluye 200 megavatios de centros de datos y la totalidad de la generación solar. En la segunda se sumarán otros 300 megavatios de centros de datos.

Solaria explicó que asumirá el papel de desarrollador y operador de la zona franca, impulsando la creación de un campus tecnológico destinado a albergar grandes operadores de centros de datos y proporcionando el suelo, las infraestructuras y los servicios necesarios para su actividad, sujeto a las correspondientes autorizaciones.

Solaria explicó que asumirá el papel de desarrollador y operador de la zona franca, Foto : Martin Cerchiari - Presidencia

Por su parte, la eléctrica estatal adquirirá la energía producida mediante un PPA previsto de hasta 40 años. “Este modelo integra generación renovable y nueva demanda eléctrica de forma coordinada, acompasando el desarrollo de las plantas solares con la puesta en marcha del campus tecnológico permitiendo un coste de suministro altamente competitivo para los centros de datos”, destacó la compañía española.

“La integración de generación renovable, capacidad de conexión y desarrollo de suelo tecnológico permitirá ofrecer una solución integral a los grandes operadores de centros de datos”, continuó la compañía.

Condiciones construidas a lo largo del tiempo

El presidente Orsi aseguró que la inversión llega a un país que tiene condiciones que no se improvisan, sino que se construyeron a lo largo del tiempo.

En concreto, Uruguay cuenta con una matriz eléctrica casi 100% renovable. La seguridad energética y la sostenibilidad pesan cada vez más en las decisiones de inversión, aseguró el primer mandatario, para enseguida añadir que “el país está preparado porque antes, otros pensaron con visión estratégica”. “Es lo que llamé”, recordó, “la acumulación positiva”.

Solaria también reconoció que Uruguay ofrece un entorno atractivo para estas inversiones gracias a su elevada penetración de energías renovables, su conectividad internacional y su marco regulatorio de zonas francas.

Por su parte, Orsi destacó que el país cuenta con una red de telecomunicaciones robusta, con una penetración del 94% de fibra óptica en todo el país y cables submarinos que conectan con el mundo.

Consolidarse como actor de referencia en el desarrollo de infraestructuras energéticas y tecnológicas

En la primera etapa, hacia 2029, se crearán 3100 puestos de trabajo en la construcción: 2400 en los centros de datos y 700 en los parques fotovoltaicos. Con el proyecto completo en funcionamiento, se generarán 1.500 puestos de trabajo permanentes.

“Es trabajo para uruguayos, obreros, técnicos, ingenieros, profesionales, empresas de servicios, para gente que podrá desarrollar su carrera acá, sin tener que irse a buscar oportunidades a otro lado”, apuntó el líder de la coalición gubernamental Frente Amplio.

Uruguay cuenta con una matriz eléctrica casi 100% renovable. Solaria

Para la compañía, líder en desarrollo, gestión y generación de energía solar fotovoltaica, el proyecto amplía su modelo de negocio mediante la ampliación y explotación de zonas francas e infraestructuras digitales, complementando su actividad de generación renovable con nuevas oportunidades de ingresos a largo plazo vinculadas al suelo, la infraestructura y los servicios.

Solaria, originalmente nacida como fabricante de paneles solares, admitió que esta iniciativa supone un “nuevo avance en la estrategia” para consolidarse como actor de referencia en el desarrollo de infraestructuras energéticas y tecnológicas para centros de datos, un mercado impulsado por el crecimiento de la inteligencia artificial y los servicios en la nube.

La empresa opera en Uruguay desde hace casi una década, con plantas solares en Young (Río Negro) y Mercedes (Soriano) que venden energía a UTE.