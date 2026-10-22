Algunas pólizas de anulación contemplan expresamente la convocatoria para formar parte de una mesa electoral entre las causas que permiten reclamar el reembolso de determinados gastos

La convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre en España puede afectar a quienes ya tienen vuelos, hoteles u otros servicios turísticos reservados para esa fecha. Los sorteos municipales para designar a los miembros de las mesas electorales están previstos entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, por lo que los ciudadanos conocerán en esos días si deben cumplir con esta obligación.

Tener un viaje contratado no exime automáticamente de acudir a una mesa electoral. Sin embargo, existen vías para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona y, en determinados casos, recuperar los gastos de una reserva a través de un seguro de anulación.

La posibilidad de evitar la designación o recibir un reembolso dependerá de las circunstancias de cada persona, de la resolución de la autoridad electoral y de las condiciones contractuales de los servicios turísticos.

¿Qué ocurre si te convocan a una mesa electoral y tienes un viaje reservado?

Una vez recibida la notificación, el ciudadano dispone de siete días naturales para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona. La solicitud debe incluir los motivos que justifican la exención y la documentación que permita acreditarlos. El organismo dispone de cinco días naturales para resolverla.

La convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre en España puede afectar a quienes ya tienen vuelos, hoteles u otros servicios turísticos reservados para esa fecha Fuente: Shutterstock Shutterstock

La existencia de un viaje reservado no garantiza que la alegación prospere. Por tanto, si la Junta Electoral rechaza la solicitud, la persona designada deberá cumplir con su obligación de acudir a la mesa electoral .

Ante esta situación, conviene conservar los billetes, las confirmaciones de las reservas y los justificantes de pago. Estos documentos pueden resultar útiles tanto para acreditar las circunstancias de la solicitud como para tramitar una eventual reclamación ante la compañía turística o la aseguradora.

¿El seguro de viaje cubre la cancelación si te designan miembro de una mesa electoral?

Algunas pólizas de anulación contemplan expresamente la convocatoria para formar parte de una mesa electoral entre las causas que permiten reclamar el reembolso de determinados gastos. Según la información de IATI Seguros, esta posibilidad depende de las coberturas contratadas.

No todos los seguros incluyen esta circunstancia. La indemnización está sujeta a las condiciones particulares de cada póliza, sus exclusiones y los límites económicos establecidos. Por ello, es importante comprobar si la convocatoria electoral figura entre los supuestos cubiertos y qué documentación exige la aseguradora.

Los sorteos municipales para designar a los miembros de las mesas electorales están previstos entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre Fuente: Shutterstock Shutterstock

También conviene revisar las condiciones de cancelación de los vuelos, los hoteles y las actividades contratadas. Algunos proveedores permiten cambios de fecha o reembolsos bajo determinadas condiciones, mientras que otras reservas pueden implicar la pérdida total o parcial del importe abonado.

En definitiva, tener un viaje reservado no garantiza una exención electoral ni la devolución del dinero. La mejor opción es revisar las condiciones de cada reserva, comprobar las coberturas del seguro y respetar los plazos para presentar alegaciones si llega la notificación.