El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Virgo sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este domingo, 4 de enero de 2026.

Horóscopo de hoy domingo 4 de enero para Virgo

Hoy es un buen día para que las personas del signo Virgo dejen atrás sus temores y preocupaciones. Recuerda que la vida no siempre está llena de dificultades; a veces, las cosas salen bien y se cosechan los frutos de tu esfuerzo. Abre tu mente a las posibilidades y permítete disfrutar de los momentos positivos que se presenten.

Si hoy experimentas un éxito o una alegría, no dudes en celebrarlo. Acepta este homenaje que tanto mereces y reconoce el valor de tus logros. Permítete sentir la satisfacción de lo que has alcanzado y comparte esa felicidad con quienes te rodean. Es un momento para brillar y disfrutar de tu esfuerzo.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Virgo: así te irá en el amor este domingo

Hoy, las personas de Virgo experimentarán un día positivo en el amor. Abandonar los temores y preocupaciones les permitirá abrirse a nuevas oportunidades románticas. La confianza en sí mismos les ayudará a conectar de manera más profunda con su pareja o a atraer a alguien especial.

En cuanto a la compatibilidad, los Virgo se sentirán especialmente conectados con los signos de Tauro y Capricornio. La estabilidad y el entendimiento mutuo que comparten con estos signos les brindará un ambiente propicio para cultivar el amor y disfrutar de momentos significativos juntos.

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Virgo?

Las personas de Virgo tendrán un día positivo en el trabajo el 2026-01-04. Es un momento propicio para dejar atrás temores y preocupaciones, ya que la vida puede ofrecer recompensas por los esfuerzos realizados. Con una actitud optimista, podrán cosechar los frutos de su dedicación y trabajo arduo, demostrando que a veces las cosas salen bien.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Salud: las recomendaciones para los virginianos, según el horóscopo

Para los Virgo, es fundamental dejar atrás los temores y preocupaciones que pueden afectar su salud mental. Recuerda que la vida tiene momentos positivos y gratificantes; enfócate en cultivar pensamientos optimistas y en disfrutar de los frutos de tu esfuerzo. Practica la meditación o el ejercicio regular para mantener un equilibrio emocional y físico.

Los números de la suerte para Virgo

Este domingo, 4 de enero de 2026,

Los números de la suerte para Virgo, "70, 17, 13, 7", pueden servirles para atraer buenas oportunidades y tomar decisiones acertadas en su vida diaria.