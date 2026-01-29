La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Sagitario y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy jueves 29 de enero para Sagitario

El día se presenta con bastante ajetreo y poco descanso, lo que puede generar cierta inquietud. Es importante recordar que el movimiento a tu alrededor podría estar vinculado a la preparación de un viaje o a cambios en tu hogar, aspectos que ya eran necesarios y que ahora se materializan.

En lugar de dejarse llevar por los nervios, es recomendable adoptar una actitud tranquila y organizada. Aprovechar este momento para realizar los arreglos pertinentes puede resultar liberador y, al final del día, contribuirá a un sentido de satisfacción y logro personal.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Sagitario: así te irá en el amor este jueves

Hoy, las personas de Sagitario experimentarán un día lleno de ajetreo que podría influir en su vida amorosa. La energía del movimiento a su alrededor puede llevar a encuentros inesperados y a la posibilidad de fortalecer la conexión con su pareja, siempre y cuando encuentren momentos para compartir a pesar de la agitación.

En cuanto a la compatibilidad, los Sagitario se sentirán más alineados con los signos de Aries y Leo. La chispa y la pasión que estos signos aportan pueden ser el complemento perfecto para un día lleno de actividad, creando un ambiente propicio para el romance y la diversión.

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Sagitario?

El 29 de enero de 2026, las personas de Sagitario experimentarán un día laboral bastante ajetreado, con poco tiempo para el descanso. Habrá mucho movimiento a su alrededor, posiblemente relacionado con la preparación de un viaje o cambios en su domicilio. Aunque puede resultar estresante, es un momento necesario para realizar esos arreglos que se habían postergado. Es importante que no se pongan nerviosos y mantengan la calma ante la actividad que les rodea.

Salud: las recomendaciones para los sagitarianos, según el horóscopo

Para los Sagitario, es fundamental encontrar momentos de calma en medio del ajetreo. Dedica unos minutos al día para practicar la respiración profunda o la meditación, lo que te ayudará a mantener la serenidad y a manejar el estrés relacionado con los cambios y preparativos que se avecinan.

Los números de la suerte para Sagitario

Este jueves, 29 de enero de 2026, los números de la suerte para Sagitario son "73, 1, 36, 58" y pueden servirles para atraer oportunidades y tomar decisiones acertadas.