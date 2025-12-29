Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este lunes, 29 de diciembre de 2025, las personas de Libra pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy lunes 29 de diciembre para Libra

Para las personas del signo Libra, es fundamental dejar atrás aquellas metas que han generado frustración. La obsesión por lo que no se ha logrado puede nublar el juicio y afectar las relaciones. Al cerrar esos capítulos, especialmente si involucran cuestiones económicas, se puede recuperar la armonía interna y la paz mental.

Al dar a cada uno lo que le corresponde, se fomenta un ambiente de justicia y equilibrio, características esenciales de Libra. Este acto no solo mejora la imagen personal, sino que también abre nuevas oportunidades que pueden ser beneficiosas en el futuro. La liberación de cargas pasadas permitirá avanzar con mayor claridad y confianza.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Libra: así te irá en el amor este lunes

Hoy, las personas de Libra pueden experimentar un día de reflexión en el amor. Es posible que se sientan atrapados en pensamientos sobre relaciones pasadas o expectativas no cumplidas. Es importante que dejen ir esas obsesiones y se enfoquen en el presente, lo que les permitirá abrirse a nuevas oportunidades románticas.

En cuanto a la compatibilidad, los Libra se llevarán especialmente bien con los signos de aire, como Acuario. La conexión intelectual y la comunicación fluida les ayudarán a superar cualquier obstáculo emocional. Aprovechen este día para fortalecer la relación y dejar atrás cualquier carga del pasado.

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Libra?

Las personas de Libra tendrán que enfrentar un desafío en su trabajo el 29 de diciembre de 2025. La predicción astrológica sugiere que seguirán obsesionados con una meta no alcanzada o un asunto que no ha salido como esperaban. Es crucial que zanjan este tema, especialmente si hay dinero de por medio, para poder avanzar y encontrar nuevas oportunidades.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Salud: las recomendaciones para los librianos, según el horóscopo

Libra, es fundamental que dejes atrás las obsesiones que te afectan, especialmente aquellas relacionadas con metas no alcanzadas o asuntos financieros. Cerrar ciclos y dar a cada uno lo que le corresponde no solo mejorará tu bienestar mental, sino que también abrirá nuevas oportunidades en tu vida. Prioriza tu salud emocional y permite que la liberación de estas cargas te lleve a un estado de paz y claridad.

Los números de la suerte para Libra

Este lunes, 29 de diciembre de 2025, los números de la suerte para Libra, "76, 15, 99, 21", pueden servirles para atraer oportunidades y tomar decisiones acertadas en su vida.