Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este jueves, 29 de enero de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los leoninos podrán anticiparse y conocer cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo .

El horóscopo de este jueves para Leo

Hoy se presenta como una oportunidad para que los Leo exploren nuevas facetas de su vida. La curiosidad por lo exótico puede abrir puertas a experiencias enriquecedoras y un viaje en solitario podría ser el impulso necesario para descubrirse a sí mismos. Es un momento propicio para dejar atrás lo que ya no aporta energía positiva.

La invitación es a abrazar el cambio y a permitirse vivir intensamente. Al enfocarse en lo que realmente les apasiona, los Leo pueden encontrar la motivación para avanzar. Es esencial no mirar hacia atrás y evitar los caminos que han drenado su vitalidad en el pasado.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Leo: así te irá en el amor este jueves

Hoy, las personas de Leo experimentarán un impulso renovado en su vida amorosa. Iniciarás una etapa donde querrás cambiar muchas cosas, lo que podría llevarte a reevaluar tus relaciones actuales. Este deseo de transformación te hará más atractivo y carismático, lo que podría abrirte a nuevas oportunidades románticas.

En cuanto a la compatibilidad, hoy será un buen día para los Leo con los signos de Sagitario y Aries. La energía aventurera y la curiosidad por asuntos exóticos que sentirás te llevarán a conectar de manera especial con estos signos, especialmente si decides hacer un viaje tú solo y te encuentras con alguien interesante en el camino.

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Leo?

Las personas de Leo experimentarán un cambio significativo en su trabajo el 29 de enero de 2026. Iniciarán una etapa donde buscarán transformar su entorno laboral, impulsados por una curiosidad renovada hacia asuntos exóticos. Este deseo de explorar nuevas ideas y perspectivas podría llevarlos a considerar un viaje en solitario, lo que les permitirá reflexionar y encontrar nuevas inspiraciones para su carrera.

Salud: las recomendaciones para los leoninos, según el horóscopo

Para los Leo, es fundamental aprovechar esta etapa de cambio y curiosidad. Considera dedicar tiempo a actividades que te llenen de energía y te conecten con tu esencia. Un viaje en solitario puede ser una excelente oportunidad para reflexionar y recargar tus energías. No temas dejar atrás lo que ya no te beneficia y enfócate en lo que te inspire y motive.

Los números de la suerte para Leo

Este jueves, 29 de enero de 2026, los números de la suerte para los Leo, "61, 70, 84, 30", pueden servirles para atraer oportunidades y mejorar su fortuna en decisiones importantes.