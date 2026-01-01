El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que brotan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Capricornio sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este jueves, 1 de enero de 2026.

El horóscopo de este jueves para Capricornio

Es fundamental mantener una actitud vigilante hacia la salud física, incluso en días en los que se siente bien. La confianza excesiva puede llevar a un retroceso, por lo que es recomendable evitar caer en la tentación de los excesos. La moderación y el autocuidado son clave para mantener el bienestar.

La espalda, siendo la parte más vulnerable, requiere atención especial. Es aconsejable no sobrecargarla y ser consciente de las actividades diarias. Adoptar hábitos saludables y prestar atención a las señales del cuerpo contribuirá a un día más equilibrado y sin contratiempos.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Capricornio: así te irá en el amor este jueves

Hoy, las personas de Capricornio experimentarán un día de altibajos en el amor. Aunque se sentirán bien, es importante que no bajen la guardia, ya que un exceso de confianza podría llevar a malentendidos o conflictos en sus relaciones. Mantener la comunicación abierta será clave para evitar cualquier retroceso emocional.

En cuanto a la compatibilidad, Capricornio se llevará mejor con los signos de Tauro y Virgo. Estos signos de tierra compartirán una conexión sólida y estable, lo que les permitirá disfrutar de momentos agradables juntos. Aprovechar esta energía positiva fortalecerá sus lazos afectivos.

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Capricornio?

Este 2026-01-01, las personas de Capricornio deberán mantener la guardia en su trabajo. Aunque se sentirán bien, es crucial que eviten caer en excesos que puedan afectar su rendimiento. La espalda seguirá siendo su punto débil, por lo que es recomendable no sobrecargarse de tareas físicas. Con precaución y moderación, podrán enfrentar los desafíos laborales con éxito.

Salud: las recomendaciones para los capricornianos, según el horóscopo

Capricornio, es fundamental que mantengas un equilibrio en tu vida diaria. Aunque te sientas bien, evita los excesos y presta especial atención a tu espalda, evitando cargar peso innecesario. Cuida tu salud física y mental para prevenir cualquier retroceso.

Los números de la suerte para Capricornio

Este jueves, 1 de enero de 2026, los números de la suerte para Capricornio son el "35, 44, 67, 88" y pueden servirles para atraer oportunidades y tomar decisiones acertadas en su vida.