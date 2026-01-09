Este viernes, 9 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 691.6558 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,29%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.66%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.97%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real ha mostrado una tendencia mixta, con un ligero aumento inicial seguido de fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una leve disminución en su valor, lo que podría generar preocupación entre los inversores.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.94%, es menor que la volatilidad anual del 10.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva hoy en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría atraer más inversiones.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,165,581.56 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 138,331,163.12 pesos y 500 reales tendrá un costo de 345,827,907.80 pesos.