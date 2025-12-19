Este viernes, 19 de diciembre de 2025, la cotización del real llegó a 691.5349 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,13%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.46%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.14%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron momentos de estabilidad. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general sugiere una presión negativa en su valor.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.81%, es mayor que la volatilidad anual del 10.86%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,153,492.75 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 138,306,985.50 pesos y 500 reales tendrá un costo de 345,767,463.75 pesos.