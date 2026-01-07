Este miércoles, 7 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 695.93146 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,63%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un leve aumento del 0.01%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del -6.53%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con un notable incremento en varias ocasiones. Sin embargo, también se registraron momentos de estabilidad y una ligera caída, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia positiva parece dominar el período analizado.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.08%, es menor que la volatilidad anual del 10.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,593.15 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,186.30 pesos y 500 reales tendrá un costo de 347,965.75 pesos.