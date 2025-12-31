Este miércoles, 31 de diciembre de 2025, la cotización delreal llegó a 688.9256 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,5%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 3.35%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.66%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja en la mayor parte del período, con un leve repunte en algunos momentos y una estabilidad ocasional. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado, aunque hubo intentos de recuperación que no lograron consolidarse.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 17.69%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 10.87%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales deberán pagar 68,892.56 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 137,785.12 pesos y 500 reales tendrá un costo de 344,462.80 pesos.