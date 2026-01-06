Este martes, 6 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 690.16907 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,11%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.26%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una presión negativa en su valor, lo que podría generar preocupaciones sobre su desempeño en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.60%, es menor que la volatilidad anual del 10.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,016.91 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 138,033.82 pesos y 500 reales tendrá un costo de 345,084.55 pesos.