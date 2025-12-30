Este martes, 30 de diciembre de 2025, la cotización delreal llegó a 692.02185 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,21%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un aumento del 2.23%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.67% en su valor.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un ligero aumento en algunos momentos. Sin embargo, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere una volatilidad en el mercado que podría afectar la confianza de los inversores.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 23.14%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 11.03%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,202.19 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 138,404.38 pesos y 500 reales tendrá un costo de 346,010.95 pesos.