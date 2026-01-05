Este lunes, 5 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 691.1634 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,73%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.39%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.17%, indicando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad intercalados. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general sugiere una presión negativa en su valor.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.66%, es menor que la volatilidad anual del 10.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69.116.340,21 pesos colombianos, mientras que para adquirir 200 reales el costo será de 138.232.680,42 pesos colombianos y para 500 reales será de 345.581.700,10 pesos colombianos.