Este lunes, 29 de diciembre de 2025, la cotización delreal llegó a 670.6695 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,64%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.41%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.05%. Esta tendencia a la baja refleja un contexto económico desafiante para la moneda.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también experimentó algunos repuntes y momentos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en su comportamiento.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.54%, es menor que la volatilidad anual del 10.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 67,066,951.00 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 134,133,902.00 pesos y 500 reales tendrá un costo de 335,334,755.00 pesos.