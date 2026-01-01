Este jueves, 1 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 689.3537 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,13%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un aumento del 3.42%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.12% en su cotización.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos y una estabilidad ocasional. Esta fluctuación sugiere un comportamiento volátil en el mercado, donde las caídas predominan, pero también se observan intentos de recuperación.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 12.42%, es mayor que la volatilidad anual del 10.85%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 68,935.37 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 137,870.74 pesos y 500 reales tendrá un costo de 344,676.85 pesos.