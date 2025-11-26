Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 708,44 pesos colombianos.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 3.33%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.01%. La cotización del Real subió frente al peso colombiano en las últimas 4 sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un leve aumento y una estabilidad momentánea. Sin embargo, la predominancia de descensos sugiere una presión negativa en su valor, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su desempeño en el mercado.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: