Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 26 de enero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 688,73 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.29%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.62%.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 15.09%, es mayor que la volatilidad anual del 13.88%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con ligeros aumentos intercalados. A pesar de algunas fluctuaciones, la estabilidad predominó, sugiriendo un comportamiento relativamente sólido en el mercado.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este lunes, 26 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 68,873,114.30 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 137,746,228.60 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 343,365,571.50 pesos colombianos.