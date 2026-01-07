La cotización deldólar este miércoles, 7 de enero de 2026 llegó a 3749.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,92%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.63%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.26%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos, aunque también se registraron algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, el comportamiento general sugiere una cierta inestabilidad en el mercado.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.50%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.86%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 374.947 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 749.894 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.874.735 pesos colombianos.