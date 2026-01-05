Este lunes, 5 de enero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3733.25 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,12%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.01%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.32%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones, donde se registraron varios incrementos y descensos, pero también momentos de estabilidad. Esta variabilidad sugiere un mercado en constante ajuste, reflejando la incertidumbre económica actual.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.63%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.83%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 373,325 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 746,650 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,866,625 pesos colombianos.