Este lunes, 26 de enero de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.320,89 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.70%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.87%. Estos datos reflejan una ligera apreciación reciente, a pesar de la tendencia a la baja en el periodo anual.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 10.27%, es menor que la volatilidad anual del 15.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un patrón de fluctuaciones que indica una inestabilidad en su valor. A pesar de algunos momentos de aumento, la mayoría de los días se ha observado una caída, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 26 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 432.089,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 864.178,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.160.445,05 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: