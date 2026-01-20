Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 20 de enero de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.288,55 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.08%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -3.89% en su valor.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 21.22%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.84%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. Esto sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado, donde los movimientos negativos han predominado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 20 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 428.854,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 857.709,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.142.824,90 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: