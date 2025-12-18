Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 18 de diciembre de 2025 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.518,61 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.47%, mientras que en el último año su variación ha sido del 7.46%. Estos datos reflejan una tendencia de crecimiento en el valor del Euro en el mercado.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 13.65%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.70%.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente fluctuante, con un ligero aumento en su valor tras varias caídas. A pesar de las oscilaciones, se observa una recuperación que sugiere una posible estabilización en el futuro cercano.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 18 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 451.860,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 903.721,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.259.304,95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: