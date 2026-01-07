En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 7 de enero de 2026 llegó a 4380.8 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,47%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.45%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.32%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del Euro en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que indicaron un ligero aumento en algunos momentos, pero en general se mantuvo en niveles similares en varias ocasiones. Esta dinámica sugiere una inestabilidad en el mercado, donde los cambios no fueron lo suficientemente significativos como para establecer una tendencia clara.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.47% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 438.079,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 876.159,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.190.399,90 pesos colombianos.