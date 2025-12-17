En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este miércoles, 17 de diciembre de 2025 cerró a 4521.13 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del2,52% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.84%, mientras que en el último año su variación ha sido del 6.55%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas que influyen en la moneda.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento notable en varias ocasiones. Sin embargo, también se registraron días de descenso, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la estabilidad fue menos frecuente, lo que indica un comportamiento fluctuante en el valor de la moneda.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 2.52% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 452.112,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 904.225,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.260.564,95 pesos colombianos.