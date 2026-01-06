En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 6 de enero de 2026 llegó a 4337.92 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,73%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.87%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.52%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en el valor del Euro en el mercado.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente estable, con ligeras fluctuaciones hacia la baja y un par de aumentos. Esto sugiere que, a pesar de algunas caídas, el Euro ha mantenido un nivel relativamente constante en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -0.73% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 433.791,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 867.583,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.918.959,95 pesos colombianos.