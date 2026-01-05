En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 5 de enero de 2026 cerró a 4378.56 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del-0,02% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una ligera disminución del -0.20%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento del 3.12%, reflejando una tendencia de estabilidad a largo plazo a pesar de las fluctuaciones recientes.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con fluctuaciones que reflejan tanto aumentos como descensos, además de períodos de estabilidad. Esta variabilidad sugiere un mercado en constante ajuste, influenciado por diversos factores económicos y políticos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda bajó un -0.02% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 437.856,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 875.712,02 pesos colombianos y para 500 euros, se requerirán 2.189.280,05 pesos colombianos.