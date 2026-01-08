En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este jueves, 8 de enero de 2026 cerró a 4318.5 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del-0,87% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.98%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.65%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad y un ligero aumento en el medio del período. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -0.87% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 431,850 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 863,700 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2,159,250 pesos colombianos.