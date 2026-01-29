En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este jueves, 29 de enero de 2026 llegó a 4368.81 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,66%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.78%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -2.19% en su cotización.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con una serie de descensos seguidos de un leve aumento y una estabilidad en los últimos días. Esta fluctuación sugiere una posible inestabilidad en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y en la confianza de los consumidores.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 0.66% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 436.881,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 873.762,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.184.405,05 pesos colombianos.