La cotización del euro este jueves, 18 de diciembre de 2025 llegó a 4520.31 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,78%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.51%, mientras que en el último año su variación ha sido del 7.50%, reflejando una tendencia de crecimiento en su valor en el mercado.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente fluctuante, con un ligero aumento en su valor tras varias caídas. A pesar de las oscilaciones, se observa una recuperación que sugiere una posible estabilización en el futuro cercano.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.78% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 452.031,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 904.062,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.260.155,05 pesos colombianos.