Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 28 de enero de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.649,34 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.07%, mientras que en el último año su variación ha sido del -12.51%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 36.06%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 14.23%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados y un breve periodo de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: