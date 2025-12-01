Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 1 de diciembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.744,75 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.22%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.59% en su cotización.

Fuente: narrativas-co

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.34%, superando la volatilidad anual del 10.16%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general, la tendencia ha sido de disminución. Esto sugiere una posible estabilidad en el mercado, aunque con ciertas oscilaciones que podrían reflejar factores económicos subyacentes.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción.

Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en un lugar confiable y evita transacciones en la calle. Guarda el comprobante de la operación y verifica que el pago se realice de manera segura, preferiblemente a través de transferencias bancarias.