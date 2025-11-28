Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 28 de noviembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 698,77 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.72%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.54%.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.84%, es menor que la volatilidad anual del 11.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en el medio del período y una estabilidad momentánea. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos externos.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: