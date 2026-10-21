Pagar el alquiler, hacer las compras del supermercado, dividir una salida o juntar dinero para un viaje parecen operaciones sencillas. Sin embargo, cuando intervienen varias personas, administrar esa plata puede convertirse en una tarea adicional: alguien adelanta el pago, otro debe transferirle, alguien lleva la cuenta y otro recuerda qué factura vence la semana siguiente.

Un relevamiento realizado por Focus Market para Naranja X sobre 3.850 casos en todo el país pone números a esa situación. Más del 30% de las personas que viven en pareja o en una familia conviviente tuvo algún tipo de fricción vinculada al manejo del dinero en gastos comunes.

El dato aparece en un contexto en el que el dinero está cada vez más digitalizado. Argentina cuenta con 16 millones de hogares y tres de cada cuatro están integrados por más de una persona. A su vez, el volumen de transferencias inmediatas ya supera las 777 millones mensuales. Sin embargo, esa digitalización no necesariamente simplificó la administración de las finanzas compartidas.

Naranja X

De acuerdo con el estudio, más del 80% de las familias dedica tiempo todas las semanas a coordinar pagos y corregir errores. Para quienes destinan más de dos horas mensuales a estas tareas, la cuenta puede llegar a 24 horas al año dedicadas exclusivamente a resolver la burocracia doméstica.

El impacto también alcanza a la convivencia. Casi tres de cada diez personas aseguran haber tenido discusiones por dinero durante el último año y un 34% admite que prefiere no reclamar lo que le corresponde para evitar conflictos. Según Focus Market, el 40% de las fricciones responde directamente a problemas de gestión, como olvidos, falta de transparencia en los aportes o la mezcla de cuentas personales y colectivas.

Naranja X

“Compartir gastos no es solamente decidir cuánto aporta cada persona. También implica coordinar vencimientos, saber qué se pagó, quién tiene pendiente una tarea y dónde está el dinero hasta que llegue el momento de usarlo”, explica Damián Di Pace, director de Focus Market.

Naranja X creó una cuenta compartida para manejar gastos entre varias personas

En ese escenario, Naranja X presentó Cuenta compartida, una herramienta diseñada para administrar un fondo común entre distintas personas.

La propuesta permite reunir en un mismo espacio el dinero destinado a gastos que ya son colectivos: desde el supermercado y los servicios hasta el alquiler, un viaje o un regalo entre varias personas.

La diferencia está en que ese fondo tiene una estructura propia. Pueden participar hasta 10 personas, con un CBU y alias independientes de las cuentas personales de sus integrantes. Así, cada usuario mantiene separadas sus finanzas individuales del dinero destinado al grupo.

“Argentina tiene más de 16 millones de hogares, de los cuales 3 cada 4 están integrados por más de una persona. Pensar en facilitarles la gestión compartida del dinero a todos ellos era inevitable”, explica Victoria Minassian, Chief Product Officer de Naranja X.

La herramienta permite realizar pagos de servicios, recargas y compras mediante QR o transferencias utilizando directamente el saldo común. También incorpora “Frascos”, que permiten separar dinero para objetivos grupales o gastos futuros, y genera rendimientos diarios sobre el saldo acumulado.

A eso se suma un módulo para organizar tareas relacionadas con las finanzas del grupo. Allí pueden asignarse y seguirse responsabilidades como pagar una factura o realizar una compra. Los movimientos del fondo común y de los frascos, además, quedan visibles para todos los integrantes.

Una cuenta separada de las finanzas personales

La Cuenta compartida funciona dentro de la aplicación de Naranja X junto con las herramientas que cada usuario ya utiliza. En la app pueden convivir la Cuenta Personal —en pesos y dólares—, la Cuenta Negocio y hasta tres Cuentas compartidas.

Cada una funciona de manera independiente, por lo que el dinero personal no se mezcla con el fondo común, aunque todas las cuentas pueden visualizarse desde un mismo lugar.

Crear una cuenta compartida requiere dos pasos desde la aplicación: el usuario genera el grupo, le asigna un nombre e invita a sus contactos mediante una notificación. Cuando deja de ser necesaria, también puede eliminarse.

La idea apunta a resolver una escena habitual sin necesidad de transformar la administración del dinero en una tarea adicional. “Compartir gastos es parte de la vida cotidiana: las cuentas de la casa, una escapada, el almuerzo del domingo”, resume Minassian. “Todos ponen una cuota alta de esfuerzo y tiempo; devolverles tiempo, de eso se trata”.

Jimena Barón y Matías Palleiro, protagonistas de la campaña

El lanzamiento también llegó a la comunicación publicitaria con “Cuentas compartidas, cuentas claras”, una campaña desarrollada por Naranja X junto a Isla Buenos Aires.

La propuesta toma como punto de partida esas pequeñas situaciones que pueden generar tensión cuando el dinero entra en juego dentro de una relación. La campaña está protagonizada por Jimena Barón y Matías Palleiro, pareja en la vida real, y utiliza el humor para abordar desde quién paga una salida hasta cómo se organizan los gastos y responsabilidades compartidas.

La campaña se completa con una pieza hero y distintas cápsulas vinculadas con los usos del producto, además de presencia en televisión y amplificación mediante influencers y creadores de contenido.