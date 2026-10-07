Cada vez más argentinos buscan alternativas para que sus ahorros no pierdan valor y empiezan a mirar con mayor atención el mercado de capitales. El crecimiento de nuevos inversores abre oportunidades, y un desafío: entender dónde se pone el dinero, qué riesgos existen y cómo detectar una propuesta que puede terminar en una estafa.

Desde el lunes, se celebra la Semana Mundial del Inversor, una iniciativa impulsada por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO). En la Argentina, la agenda es coordinada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) con actividades educativas junto a distintos participantes del mercado, universidades y organizaciones.

El lema elegido para 2026 resume el espíritu de la campaña: “Invest in Your Future. Protect It Today”, o “Invertí en tu futuro. Protegelo hoy”. La propuesta pone el foco en una idea que atraviesa cualquier decisión financiera: contar con herramientas para evaluar los riesgos y tomar decisiones con una mirada de largo plazo.

Los tres desafíos que enfrenta un inversor

Para esta edición, IOSCO propone tres ejes principales. El primero es la resiliencia del inversor, es decir, la capacidad de sostener una estrategia cuando los mercados atraviesan momentos de volatilidad, sin actuar dominado por el miedo o la euforia.

El segundo está relacionado con los engaños digitales, ya que las redes sociales, las herramientas digitales y la inteligencia artificial multiplicaron la cantidad de información disponible y hacen necesario desarrollar un criterio para distinguir datos confiables de contenidos que pueden inducir a tomar malas decisiones.

El tercer eje apunta directamente a las estafas. Una de las principales recomendaciones es verificar que la persona o entidad que ofrece una inversión se encuentre registrada y regulada, además de prestar atención a las señales que pueden anticipar un fraude.

A estos temas se suman otros dos focos educativos: los conceptos básicos de inversión y el vínculo de los jóvenes y las próximas generaciones con el dinero que presenta diferencias respecto de los hábitos financieros de generaciones anteriores.

Informarse y desconfiar también es parte de invertir

La educación financiera suele asociarse con aprender a elegir activos, entender mercados o armar una estrategia. Tambien existe otra dimensión igual de importante: reconocer cuándo una propuesta no resulta confiable.

Algunas señales deberían encender una alerta. Entre ellas aparecen las promesas de rendimientos garantizados, la presión para tomar una decisión inmediata y las ofertas que llegan por mensaje privado. Conocer estos patrones permite evaluar una oportunidad antes de comprometer los ahorros.

Cuanto mayor es el conocimiento, más herramientas existen para tomar distancia de una decisión impulsiva y analizar una inversión con información.

Una agenda para aprender a invertir

Durante la Semana Mundial del Inversor, Balanz Academy, el área de educación financiera de Balanz, participa de la agenda oficial de la CNV con capacitaciones gratuitas y virtuales.

La propuesta abarca encuentros sobre el rol estratégico de las ALyC, manejo de emociones en las decisiones financieras y talleres prácticos para aprender a operar. Asimismo, la agenda incluye dos capacitaciones destacadas en alianza con universidades: el miércoles 7/10 a las 18:30 horas se dictará “¿Oportunidad de inversión o estafa? Aprendé a detectar las señales” junto a UCA Buenos Aires, y el jueves 8/10 a las 15 horas se abordará “Invertir está cambiando: el desafío de las nuevas generaciones” junto a UCA Paraná.

La programación completa y los enlaces de inscripción están disponibles en la agenda oficial de la CNV.

Invertir no depende solamente de encontrar el dato correcto o anticipar el próximo movimiento del mercado. También requiere información, planificación y capacidad para reconocer los riesgos. Y esa preparación puede ser el primer paso para construir una estrategia de largo plazo.