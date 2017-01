La crisis automotriz y la caída del consumo empujaron a la siderurgia a una fuerte recesión

Las malas performances de las industrias automotriz y petrolera, del sector de electrodomésticos y de la construcción tuvieron una negativa repercusión en la siderurgia durante el año pasado que presenta datos de caída que, de todos modos, se morigeraron en el último trimestre y permiten esperar una recuperación para 2017. Así surge del relevamiento elaborado por IES Consultores sobre la industria siderúrgica y en el cual se asegura que hasta noviembre del año pasado "presentó un panorama contractivo como consecuencia del menor nivel de actividad de las industrias demandantes, junto a la caída del consumo y de la inversión. No obstante, el trabajo señala que en el último trimestre del año pasado "se observó una ligera recomposición", aunque advierte que "el exceso de oferta internacional, como consecuencia del rol de



China en la producción de acero y el comercio, afectó negativamente a la producción, dada la mayor competencia en productos importados". Al mismo tiempo, la caída en los precios del petróleo influyó en la actividad, debido a una menor demanda de tubos sin costura.



De acuerdo con datos oficiales, el sector de metales básicos presentó una merma de 14,8% con respecto a igual período de 2015, en un nivel similar al observado en 2009. En tanto, la producción de acero exhibió un retroceso de 18,1% con relación a igual período del año 2015. "La menor actividad siderúrgica afectó tanto a los laminados planos como a los productos no planos", asegura IES en el informe, en el cual también se señala que "a pesar de que en el acumulado de 2016 la producción continúa por debajo del mismo período de 2015, comenzó a verse una mejora en los pedidos de materiales, de aceros planos y aceros largos, destinados a la construcción". A esto se suma el incremento de los despachos destinados a la fabricación de maquinaria agrícola, acoplados y automotriz.



En cuanto al consumo de acero, a noviembre pasado presentó una merma de 23,5% con relación a igual período de 2015. Esto generó una caída en la producción de 18,1% y, a su vez, se observó un fuerte retroceso de 33,2% en el volumen importado. Fue la mayor caída del consumo desde 2009, cuando la baja fue del 37,5%.



En lo que respecta al comercio exterior, el documento asegura que las exportaciones "continuaron la tendencia decreciente desde 2013, con una caída tanto en cantidades como en valores". Las ventas externas cayeron 3,3% y en valores sumaron u$s 490 millones con una fuerte merma de 25,5% con respecto a igual período de 2015.



En tanto, las importaciones cayeron 33,2% y en valores la retracción fue de 33,3%.



Como consecuencia de la evolución de las exportaciones e importaciones en valores, el saldo comercial para el acumulado de 11 meses de 2016 fue negativo por u$s 836 un 37,1% menor que en el mismo lapso de 2015.



Con este escenario de fondo, el informe de IES Consultores asegura que para este año "se espera una recuperación en respuesta al mayor dinamismo de los sectores demandantes de la industria metálica". En lo que respecta a la construcción, el informe asegura que ya se observó una reactivación en la obra pública, especialmente en infraestructura. Además, el trabajo de la consultora espera que este panorama positivo se profundice en el segundo semestre. En cuanto a la industria automotriz, se deberá observar la evolución de la economía de Brasil, "que parece haber alcanzado un piso, por lo que se podría generar un incremento de las exportaciones".