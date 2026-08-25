Cuando se está circulando por autopistas y rutas, existen códigos compartidos entre camioneros y automovilistas que pueden resultar de suma utilidad, como el uso de las balizas o de las señales de giro en momentos específicos.

Se trata de señales no verbales utilizadas para enviar avisos rápidos relacionados con la conducción, que pueden ser de suma utilidad al momento de realizar maniobras riesgosas.

Qué significa que un camión ponga las balizas en la ruta y por qué es fundamental saber cómo actuar

Cuando un automóvil está adelantando a un camión, que pueda detectar cuál es el mejor momento para volver a su carril es fundamental, dado que dejar poco lugar con el camión que viene atrás puede obligar al camionero a retrasar la marcha para evitar cualquier roce.

En ese momento, es normal que el conductor del camión, que por altura tiene mejor visibilidad, ponga balizas para indicar que ya hay suficiente espacio disponible como para que el vehículo regrese a su carril.

Conocer qué significa esta señal puede ser de suma utilidad al circular por la ruta. ChatGPT

Otra señal útil que realizan los camioneros en la ruta

A su vez, los camioneros también suelen brindar ayuda en los momentos previos al adelantamiento. Las señales conocidas son las siguientes

Un breve destello del guiño derecho puede utilizarse para indicar que el carril de adelante está despejado y que sería seguro iniciar la maniobra

Un destello del guiño izquierdo puede funcionar como una advertencia para esperar, sugiriendo que no es seguro adelantar en ese momento

Este sistema es un código informal y de solidaridad entre conductores que se utiliza en diferentes partes del mundo, sobre todo cuando la maniobra parece compleja.