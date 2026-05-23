Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es esencial para todos los ciudadanos que desean realizar viajes internacionales o utilizar este documento como alternativa de identificación válida para volar dentro del país bajo los estándares Real ID.

En ese marco, el Departamento de Estado explica en su sitio web oficial que no todos los pasaportes califican para el trámite de renovación, pues algunos deben solicitarse desde cero, como si nunca se hubieran tramitado en un primer lugar.

Estados Unidos prohibirá automáticamente renovar el pasaporte a quienes dejaron pasar este momento

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, no se permite la renovación de ningún pasaporte que haya sido emitido hace más de 15 años. Es decir, ningún pasaporte tramitado en 2011 o antes.

En estos casos, la gestión deberá volver a realizarse a través de la presentación del formulario DS-11.

Después de 15 años de su fecha de emisión, el pasaporte americano no puede renovarse.

Estados Unidos también prohibirá automáticamente la renovación de todos estos pasaportes

Además, según lo detallado por USA.gov, los pasaportes que cumplan con alguna de las características enlistadas a continuación tampoco podrán ser renovados

Fueron tramitados antes de que el portador cumpliera 16 años

Están perdidos, dañados o fueron robados

No reflejan el nombre actual del portador y no existe ningún documento que avale el cambio

Cómo tramitar un nuevo pasaporte si Estados Unidos me prohíbe renovarlo

Toda la documentación necesaria para la nueva solicitud deberá entregarse a un centro autorizado de aceptación de pasaportes y, con ese fin, el aplicante deberá

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Información importante sobre pasaporte estadounidense

Si bien tanto la tarjeta pasaporte como la libreta cuentan con una validez de 10 años y se tramitan con los mismos formularios , tan sólo la libreta pasaporte será aceptada para realizar vuelos internacionales.

En cuanto a sus usos como documentos identificatorios, ambos pueden presentarse en los controles aeroportuarios de TSA con hasta 2 años de vencimiento.