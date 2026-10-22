La compra de Tupperware en América Latina comenzó a cambiar no sólo el tamaño de Betterware de México (BeFra, en su cotización en NYSE), sino también la composición de su negocio. En el primer trimestre completo de la histórica marca de recipientes dentro del grupo, los ingresos consolidados de BeFra crecieron 43.1% interanual y alcanzaron un máximo de MXN $4,832 millones de pesos.

El resultado ofrece la primera fotografía de un trimestre entero de la estrategia con la que la compañía mexicana busca transformarse de un negocio concentrado principalmente en Betterware y Jafra a una plataforma regional de venta directa con tres marcas.

La incorporación de Tupperware fue el principal motor del salto. Pero los números también muestran que detrás del crecimiento consolidado conviven velocidades distintas.

Betterware incrementó sus ingresos 9.7% frente al mismo trimestre de 2025 y acumuló tres periodos consecutivos de avances interanuales, mientras que Jafra registró una contracción de 2.8%, de acuerdo con el reporte trimestral de la compañía.

Es una diferencia relevante porque ayuda a separar cuánto del nuevo tamaño de BeFra proviene de la adquisición y cuánto del desempeño de los negocios que ya tenía antes de sumar Tupperware.

Más tamaño, pero también más ganancias

La expansión no se quedó únicamente en las ventas. El EBITDA consolidado alcanzó MXN $1,008 millones durante el trimestre, un incremento de 39.6% frente al mismo periodo del año pasado, mientras la utilidad neta avanzó 24.2%. En los primeros nueve meses del año, la utilidad acumulada creció 34.5%, según la compañía.

Sin la contribución de Tupperware, el EBITDA de Betterware y Jafra retrocedió 10% interanual durante el trimestre, mientras que la utilidad neta orgánica cayó 34.2%, de acuerdo con la presentación a inversionistas proporcionada por la compañía.

Es decir, Tupperware no sólo agregó ventas: en este trimestre también modificó de manera sustancial la fotografía de rentabilidad del grupo.

Y ahí está posiblemente el dato más interesante para inversionistas: la adquisición empieza a justificar su peso no sólo por escala, sino por su capacidad para sumar utilidades y generación de efectivo.

La caja se convierte en otra prueba para Tupperware

BeFra generó MXN $1,059 millones de flujo de efectivo libre durante el trimestre, 91.3% más que un año antes. Al mismo tiempo, pagó MXN $431 millones de deuda y llevó su razón de deuda neta a EBITDA de 1.80 veces antes de la adquisición a 1.65 veces al cierre del trimestre. La empresa terminó septiembre con MXN $522 millones en efectivo.

La compañía mantuvo además su política de remuneración al accionista. El dividendo correspondiente al tercer trimestre asciende a MXN $250 millones y prolonga a 27 trimestres consecutivos la distribución de dividendos desde su salida a bolsa, según la presentación.

México vuelve a empujar, Jafra pone el contrapunto

El otro frente a seguir está dentro del portafolio.

En México, los ingresos crecieron 8.5% interanual, mientras Betterware por sí sola avanzó 9.7%, reforzando la recuperación que la marca ha registrado durante 2026. El grupo también destacó la expansión latinoamericana como su segundo motor de crecimiento.

Jafra, en cambio, todavía no acompaña ese ritmo. Sus ingresos cayeron 2.8% durante el trimestre. La administración reconoció el rezago de la marca y aseguró que está trabajando para corregirlo. [finance.yahoo.com], [sec.gov]

Ese desempeño deja una lectura menos lineal que la que sugiere el incremento de 43.1% de los ingresos consolidados: BeFra es hoy una empresa significativamente mayor, pero el crecimiento no está repartido por igual entre sus negocios.

Betterware sube la apuesta para 2026

Con el primer trimestre completo de Tupperware incorporado a sus cuentas, BeFra aumentó su expectativa de crecimiento de ingresos consolidados para todo 2026 a un rango de entre 24% y 26%, frente al 18% a 22% que contemplaba anteriormente, según la presentación trimestral.

Para los negocios orgánicos de Betterware y Jafra, en cambio, la compañía acotó la expectativa a un avance de entre 4% y 5%, dentro del intervalo original de 4% a 8%.