Las armas nucleares están concentradas en un grupo muy puntual de países, siendo liderado por potencias bélicas y económicas cómo lo son Rusia con 4,400 ojivas nucleares, seguido por Estados Unidos con un promedio entre 5,042 y 5,177 ojivas, en fila le sigue China muy de lejos con un promedio de 600 a 620 cabezas explosivas atómicas, y en cuarto y quinto puesto están Francia con 290 y Reino Unido con 250 ojivas nucleares respectivamente, señaló un informe publicado por The Bulletin of the Atomic Scientists.

En este grupo de países con el poder y la capacidad para fabricar armamento bélico nuclear se encuentra la India, que se encuentra modernizando su arsenal nuclear con ojivas.

Crecre la creación de ojivas nucleares en la India. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Estimamos que India podría haber producido suficiente plutonio militar para entre 140 y 225 ojivas nucleares y podría haber ensamblado hasta 190”, señaló un reciente informe de The Bulletin publicado por Hans M. Kristensen, Matt Korda, Eliana Johns y Mackenzie Knight-Boyle. “Con más sistemas de armas en desarrollo, es probable que el arsenal de ojivas del país aumente aún más”, dijeron.

El poder bélico nuclear que hoy se la adjudicó a la India

Tras una investigación que se vio bloqueada desde lo gubernamental por la no publicación del gobierno indio sobre la realidad actual de su arsenal bélico nuclear, según los datos publicados en la revista Digital Bulletin of the Atomic Scientists y dados a conocer en The Bulletin, se estima que la Indica cuenta con las siguientes armas nucleares:

Dos aeronaves Seis misiles balísticos terrestres Un misil balístico naval 160 ojivas nucleares + la producción de cabezas atómicas adicionales para misiles de producción llegando a un total de 190 ojivas

De acuerdo a lo publicado difundido por The Bulletin, la India estaría trabajando en el desarrollo de dos nuevos sistemas de misiles “próximos a su finalización y se desplegarán en las fuerzas armadas en un plazo de uno o pocos años”.

Civiles circulando por las calles de la India. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Indicia inició su carrera de fabricación de armas nucleares en 1974

Con la exploción atómica Smiling Buddha en 1974, según la India, “una exploción nuclear pacífica”, ese año marcó el inicio para que el país de Asía del Sur le diera inicio a su carrera armamentística nuclear.

A 2026, de acuerdo a lo compartido por The Bulletin, el principal factor que favorece a la India es su capacidad operativa de reactores y plantas de procesamiento para generar material fisionable. La fuente señala que “se cree que la India es uno de los pocos países que producen tanto uranio altamente enriquecido (UHE) como plutonio apto para armas nucleares” .

Un segundo elemento clave es la puesta en marcha de nuevas infraestructuras energéticas de producción masiva. Según la investigación publicada por Hans M. Kristensen, Matt Korda, Eliana Johns y Mackenzie Knight-Boyle, Armas nucleares indias, 2026, Bulletin of the Atomic Scientists, el reactor reproductor rápido prototipo (PFBR) “podría producir hipotéticamente unos 140 kilogramos de plutonio-239 al año, suficiente para hasta 35 ojivas nucleares», impulsando fuertemente la disponibilidad total de material”.

Mineral crítico clave en la creación de energía nuclear. Gobierno de México

Pakistán y China están entre los objetivos de la India

En un reporte del 4 de septiembre de 2025, llamado “Armas nucleares de Pakistán, 2025”, Hans M. Kristensen, Matt Korda, Eliana Johns y Mackenzie Knight-Boyle, 2025. Armas nucleares de Pakistán, 2025. Bulletin of the Atomic Scientists, reveló que Pakistan tiene 170 ojivas nucleares y su arsenal podría llegar a 200 al final de la década del 2020.

Este datos es relevante dado que la India tiene como rival histórico a Pakistán, con conflictos bélicos fronterizos recientes, entre ellos el de mayo del 2025 bajo la operación Sindoor y una escala militar liderada por la India que dejó 26 muertos.

Sin embargo, esta zona del mundo forma ahora un triángulo de tensión bélico nuclear ya que según The Bulletin, la India se estaría armando con arsenal nuclear para enfrentar a China. La fuente señala que en noviembre del 2021, el Jefe de Estados Mayor de Defensa de la India, dijo que China se convirtió en su mayor amenaza para la seguridad de la India.

“La mayoría de los nuevos misiles Agni de la India tienen alcances que sugieren que China es su objetivo principal” , detalla la publicación.

Tres países con armamento nuclear y con conflictos geopolíticos por resolver ponen en alerta al mundo ante un triángulo de tensión con la creciente y acelerada carrera armamentística nuclear de la India, Pakistán y la gran potencia nuclear, China.