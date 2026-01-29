La astrología brinda un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las energías astrales que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Acuario y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy jueves 29 de enero para Acuario

La paciencia se convierte en una virtud esencial en momentos de separación. Es posible que en el transcurso del día surjan oportunidades para el diálogo que podrían cambiar la perspectiva sobre lo que es importante para ti. Mantener la calma y la apertura puede facilitar este proceso.

En el ámbito profesional, se vislumbran nuevas oportunidades que prometen ser significativas. Es un buen momento para estar atento a lo que se presenta, ya que estas experiencias pueden contribuir a tu felicidad y crecimiento personal. Mereces disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecer.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Acuario: así te irá en el amor este jueves

Las personas de Acuario pueden experimentar un día de reflexión en el amor. Si estás en un proceso de separación, ten paciencia: puede que hoy o en los próximos días tu ex dé su brazo a torcer en relación a algo que es importante para ti. Es un momento para evaluar lo que realmente deseas en tus relaciones.

En cuanto a la compatibilidad, Acuario se sentirá más conectado con Libra hoy. Ambos signos comparten una visión similar sobre la vida y el amor, lo que puede llevar a conversaciones significativas y a una mayor comprensión mutua. En lo profesional, están cerca nuevas oportunidades que no te dejarán indiferente.

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Acuario?

El 29 de enero de 2026, las personas de Acuario experimentarán un día lleno de posibilidades en el ámbito laboral. Si estás atravesando una separación, es importante mantener la calma, ya que podrías recibir noticias positivas de tu ex que impacten en tu bienestar. En el trabajo, se vislumbran nuevas oportunidades que podrían cambiar tu situación actual, brindándote la posibilidad de alcanzar la felicidad que mereces.

Salud: las recomendaciones para los acuarianos, según el horóscopo

Para los Acuario, es fundamental cuidar tanto la salud física como la mental durante este proceso de separación. Practica la paciencia y la meditación para mantener la calma y la claridad emocional. Aprovecha las nuevas oportunidades profesionales que se presenten, ya que pueden ser una fuente de motivación y felicidad. Recuerda que mereces ser feliz y cuidar de ti mismo es el primer paso.

Los números de la suerte para Acuario

Este jueves, 29 de enero de 2026, los números de la suerte para Acuario son el 95, 2, 4 y 76 y pueden servirles para atraer oportunidades y tomar decisiones acertadas.