Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, la cotización del real llegó a 697.044 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,02%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.87%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.22%.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con un notable aumento en la cantidad de días en los que se mantuvo estable. Esto sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la estabilidad podría indicar un posible punto de equilibrio en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.33%, es menor que la volatilidad anual del 10.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,704.40 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,408.80 pesos y 500 reales tendrá un costo de 348,522.00 pesos.