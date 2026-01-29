Este jueves, 29 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 703.6958 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,06%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un aumento del 3.09%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -3.65%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos. Sin embargo, también se observaron algunas fluctuaciones y periodos de estabilidad que sugieren cierta volatilidad en el mercado. En general, el comportamiento reciente indica un interés creciente por la moneda.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 44.29%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.92%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,369.58 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,739.16 pesos y 500 reales tendrá un costo de 351,847.90 pesos.