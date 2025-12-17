Este miércoles, 17 de diciembre de 2025 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.502,67 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.43%, mientras que en el último año su variación ha sido del 6.11%, reflejando una tendencia de crecimiento en su valor en el mercado.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 15.49%, es menor que la volatilidad anual del 15.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento notable en varias ocasiones. Sin embargo, también se registraron días de descenso, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la estabilidad fue menos frecuente, lo que indica un comportamiento fluctuante en el valor de la moneda.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 450,266.99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 900,533.98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,251,334.95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: