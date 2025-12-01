Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 1 de diciembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.353,58 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.18%, mientras que en el último año su variación ha sido del -1.79%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 21.21%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.63%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos temporales. A pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 1 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 435,358.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 870,716.02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,176,790.05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: