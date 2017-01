Presentan una denuncia penal contra OSDE por supuestas maniobras con fondos públicos

El fiscal federal Gabriel de Vedia, a cargo de la Unidad Fiscal para la investigación de Delitos relativos a la Seguridad social (Ufises) acaba de presentar una denuncia penal contra los responsables de OSDE por el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social.

La demanda se presentó tras las acusaciones hechas por Swiss Medical por no depositar durante casi 20 años el el aporte en concepto de adherentes voluntarios al Fondo Solidario de Distribución (FSR), creado para financiar tratamientos onerosos a todo el sistema. Tras esa denuncia, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS), a cargo de Luis Scervino, envió un grupo de síndicos a OSDE para analizar los libros, los balances y la situación contable de la obra social.

También dio intervención a la Unidad Fiscal de Gabriel De Vedia, quien formula la correspondiente denuncia penal que también la amplió contra quienes "puedan resultar penalmente responsables por el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social" Y contra funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud y "quienes del transcurso de la investigación resulten penalmente responsables por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público".

Se recuerda que la investigación se inició el 4 de enero, "en virtud de la remisión por parte de la SSS de copias de un reclamo administrativo presentado por los apoderados legales de Swiss Medical". Según la acusación, a lo largo de los años las distintas autoridades de la SSS habían mantenido una actitud omisiva en lo que refiere a los importes debidos por OSDE y que esa situación generó, por un lado, una lesión en los derechos de Swiss Medical para llevar a cabo su actividad "en condiciones de trasparencia, equilibrio, lógica y competencia razonable con otros actores del sector y, por el otro, una afectación al interés público al verse perjudicados los recursos que componen el FSR".

En su presentación, De Vedia agrega que por lo expuesto y dado que de las constancias remitidas surgen elementos que permiten sospechar una posible infracción al Régimen Tributario por parte de de OSDE y un incumplimiento de deberes de los funcionarios de la SSS.

Consultados por El Cronista, en OSDE aseguraron no haber recibido oficialmente la denuncia y explicaron que hasta que eso no ocurra no harán comentarios al respecto.

Sin embargo, en la denuncia de De Vedia se señala que el 17 de enero se recibió el Expediente Nº 36667/1998 del registro del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 5 caratulado ‘Superintendencia de Servicios de Salud c/ Obra Social Ejecutivos y Personal de Dirección de Empresas s/ Cobro de aportes y contribuciones’, que había solicitado. Y que de su análisis se desprende que, el 28 de septiembre de 1998, "la SSS interpuso una demanda de conocimiento pleno contra OSDE a fin de percibir los aportes adeudados al FSR en concepto de adherentes voluntarios". Aclaró que aún no se ha dictado sentencia de fondo de primera instancia y actualmente se encuentra en discusión la pertinencia de realizar una pericia contable anticipada para definir el monto de la deuda.

El 22 de enero recibió la contestación del requerimiento donde Scervino hizo saber que OSDE registra deuda con el FSR por aportes, contribuciones, recargos, intereses, actualizaciones y multas por el porcentaje de las cuotas correspondientes a los afiliados voluntarios. La SSS acompañó una ampliación del informe, cuantificando la deuda por el período comprendido entre septiembre de 1990 y noviembre de 2011 y que llega a más de $ 11.9000 millones.