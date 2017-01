Exportaciones de productos regionales crecieron 22% tras cinco años de caídas

Los envíos al exterior de las economías regionales tuvieron en el 2016 su año de cambio de tendencia. Más allá de que muchas actividades se vieron comprometidas a lo largo del año por el alza de costos, inflación de por medio, y la caída de la actividad en general en el mercado interno, la devaluación de la moneda luego de la asunción de Macri, la eliminación del cepo cambiario y la quita de retenciones a las economías regionales, favoreció el comercio en el plano internacional.



Luego de casi cinco años de caídas consecutivas, en el período enero a noviembre las exportaciones de estos productos regionales registraron un crecimiento en volumen del 22%, y en valor del 11%, respecto a igual período del año anterior. En total, superaron los u$s 6000 millones en exportaciones, según informó en un comunicado el Ministerio de Agroindustria de la Nación. "Las economías regionales serán nuestra prioridad este año y trabajaremos conjuntamente con las provincias y todos los actores productivos para fortalecer este proceso que se inició en 2016. La gran apuesta del agregado de valor provendrá del interior productivo", señaló el ministro de la cartera Ricardo Buryaile.



Según se detalló, la situación de cada uno de los productos fue dispar. Mientras algunos tuvieron performances de crecimiento por encima del 100% o más, dependiendo de la apertura de nuevos mercados, otros cayeron en sus ventas en niveles cercanos al 70%.



Los productos de mejores rendimientos hacia los mercados externos fueron el azúcar (con un alza del 230%), el arroz partido (102%), las cerezas (100%), el limón (51%), las preparaciones de aceitunas (47%) y los porotos (24%). Por su parte, las mayores caídas se observaron en yerba (-28%), ciruelas (-72%), aceite de oliva (-50%) y preparaciones de pera (-74%). En total, unos 10 productos concentraron el 76% de las exportaciones de las producciones regionales. La caña de azúcar fue el producto en volumen más exportado, con un 11% del total, seguido por el arroz no parbolizado (10%), el poroto (10%), los productos de pesca (9%) y preparaciones de maní (8%), entre otros.



Según destacó el comunicado de Agroindustria, el precio medio por tonelada exportada alcanzó los u$s 1369, mientras que el promedio de lo que exporta el país en todos los rubros es de u$s 531 la tonelada. En el caso de los alimentos, el valor ronda los u$s 565 por tonelada. "Las economías regionales son las producciones que mayor valor agregado logran comercializar hacia el exterior", afirmaron. Los principales destinos de venta para los productos regionales fueron Brasil, Estados Unidos, Chile, Países Bajos, España, Rusia, China, Italia, Indonesia y Reino Unido.



Cabe destacar, que como incentivo a las exportaciones, hace unas semanas el Gobierno publicó un decreto que aumentó los reintegros a las exportaciones en productos como la lana, camarones, peras y manzanas. En el caso de las peras y manzanas, uno de los productos que durante el 2016 fueron protagonistas por la crisis de los productores de Río Negro y Neuquén, los reembolsos pasaron del 5% al 8,5% de las exportaciones; en lanas, del 2,8% al 8,6%, y en camarones, del 1,6% al 3,9%. La medida, además, se propone equiparar el régimen para puertos bonaerenses, como de Mar del Plata y de Bahía Blanca, ya que el antiguo sistema incentivaba a algunas exportaciones a ser desviadas hacia los puertos de la Patagonia para aprovechar el reembolso.



Según afirmaron desde el Gobierno, el esquema anterior que estuvo vigente entre 1983 y 2011 y fue relanzado en 2015, demandaba mayores gastos operativos a las empresas para tener derecho a recibir los beneficios fiscales.



En general, las exportaciones agroindustriales se incrementaron un 5%, respecto al mismo período de 2015, con 22 nuevos mercados para 40 productos argentinos. Según destacó el Senasa, con estos nuevos mercados, sumados a los ya heredados, se concretaron envíos a más de 100 países con productos de origen animal, y a más de 170 países con productos de origen vegetal.