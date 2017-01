Con un road show inversor por el exterior, Mindlin busca u$s 1000 millones para su negocio energético

En lo que representa la primera búsqueda del año de fondos frescos en el exterior por parte de una empresa argentina, a partir de hoy Pampa Energía intenta convencer a inversores internacionales sobre los beneficios de destinar parte de su dinero a su holding petrolero. Con este objetivo, Marcelo Mindlin, dueño del holding que hace unos meses terminó de cerrar la compra de los activos locales de la brasileña Petrobras, organizó un road show por tres ciudades de Estados Unidos y una de Europa para traerse un mínimo de u$s 500 millones y un máximo de u$s 1000 millones de parte de esos inversores globales.



La herramienta que eligió el empresario es ofrecer una serie de Obligaciones Negociables (ON) en dólares, a tasa fija, con vencimiento a los cinco, siete o 10 años contados desde la fecha de emisión por un valor nominal de hasta u$s 500 millones, ampliable por hasta u$s 1000 millones. La emisión está autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en diciembre.



Mindlin y un grupo de ejecutivos de Pampa viajaron a Estados Unidos para organizar esta gira inversora. Ayer, la agenda los llevó a participar de una jornada de negocios en Wall Street. Por la mañana realizaron el tradicional toque de campana en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde Pampa cotiza sus papeles desde octubre de 2009. Luego participaron de un seminario ante inversores internacionales, donde los directores de las distintas áreas describieron las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina en el sector energético. Bajo el nombre de ‘Pampa Investors Day’, el encuentro reunió a un grupo importante de ejecutivos quienes buscaron información sobre la forma en que la empresa logró desarrollar el plan de negocios, según fuentes de Pampa Energía consultadas por El Cronista. De ese encuentro, además de Mindlin, participaron Gustavo Mariani; Ricardo Torres y Damián Mindlin, todos socios de Pampa Energía. También estuvo Horacio Turri, director de Petróleo y Gas; Mariano Batistella, director de Nuevos Negocios, y Gabriel Cohen, director Financiero del holding.



Tras el seminario, Mindlin calificó como "muy reconfortante" su visita a Wall Street a tocar la campana. Según sus propias palabras, lo hizo "para celebrar el hito de haber adquirido un paquete de activos estratégicos, como son la operatoria argentina de Petrobras‘. Y agregó que ‘no vinimos solo a hablar de las inversiones que estamos realizando, sino también a expresar la predisposición de las autoridades de abrirse al mundo de los negocios. Y mostrarles a los empresarios internacionales el contexto favorable que tiene hoy la Argentina para que lleven a cabo sus inversiones‘.



Hoy, el road show los llevará de Nueva York a Boston, donde también tienen agendado encuentros con fondos inversores de Estados Unidos, al igual que mañana miércoles, cuando vuelvan a Nueva York, donde permanecerán hasta el jueves. Luego, el viernes, embarcarán para Los Ángeles, donde permanecerán hasta el sábado. El domingo tienen previsto volar a Londres para repetir el road show con inversores europeos.



Según la información enviada a la Bolsa, los agentes colocadores locales de las ON serán BACS Banco de Crédito y Securitización, y los bancos Hipotecario; Galicia y el Industrial and Commercial Bank of China. Los compradores iniciales son Citigroup Global Markets; Deutsche Bank Securities; Credit Agricole Securities y Santander Investment Securities.



En cuanto al período de la oferta, comenzó ayer y se extenderá hasta el próximo lunes. Y el precio de la emisión de las ON será determinado por Pampa Energía y los compradores iniciales el día de la adjudicación con posterioridad al cierre del registro, en función de la demanda recibida y de acuerdo con el proceso de book building detallado en el plan de distribución de las ON. Las denominaciones mínimas son por u$s 150.000 y múltiplos enteros de u$s 1000 por encima de esa suma. En su prospecto emisor, Pampa Energía presentó una solicitud para que las ON sean listadas y admitidas para su negociación en el Merval con una calificación de riesgo de AA-(Arg) por Fix SCR.



En cuanto al destino de los fondos, el holding tiene intenciones de usarlos para incrementar sus planes de inversión en el negocio energético local, que se ha convertido en el corazón del grupo.