El beneficio depende de las condiciones de cada entidad y no garantiza que el dinero llegue siempre con anticipación.

Wells Fargo, Chase, Capital One y Fifth Third permiten que sus clientes elegibles reciban el dinero en sus salarios y, en determinado casos, de sus pensiones hasta dos días hábiles antes de la fecha de pago programada .

Estos servicios de depósito directo anticipado puede facilitar la administración de los gastos mensuales, aunque su disponibilidad depende de cada banco recibe la información del pagador.

La propuesta consiste en habilitar los fondos antes de completar el procesamiento habitual del depósito. Sin embargo, no significa que los empleadores o las agencias gubernamentales deban modificar sus calendarios de pago: el adelanto depende del mecanismo que utilice cada entidad financiera.

Qué bancos adelantan el pago de salarios y pensiones

Los clientes de Wells Fargo, Chase, Capital One y Fifth Third pueden acceder a programas que permiten disponer anticipadamente de ciertos depósitos directos. Las condiciones cambian según el banco, el tipo de cuenta y la naturaleza del dinero recibido:

Wells Fargo

Ofrece Early Pay Day, un beneficio que permite acceder a depósitos directos elegibles hasta dos días hábiles antes. El servicio no requiere inscripción adicional ni cobra una tarifa específica. Y cabe mencionar que es automático para sus depósitos directos elegibles.

El funcionamiento depende de la información que envía el pagador. Cuando el banco recibe aviso de un depósito en camino, puede habilitar los fondos antes de la fecha de pago establecida, sin esperar a que termine el procesamiento habitual.

La entidad también aclara que el beneficio “no está garantizado” y que la disponibilidad puede cambiar entre períodos de pago. Por lo tanto, recibir el dinero dos días antes en una oportunidad no significa que sucederá lo mismo con la siguiente nómina .

Chase

Ofrece alternativas de depósito directo anticipado para clientes elegibles. Es necesario consultar las condiciones de la cuenta y del servicio correspondiente para confirmar los requisitos y la disponibilidad.

La clave es entender que se trata de una posible disponibilidad anticipada del dinero, no de un cambio garantizado en la fecha oficial de pago.

Capital One

Permite recibir determinados depósitos hasta dos días antes mediante sus cuentas corrientes elegibles, como 360 Checking. La función es gratuita para las cuentas que califican y funciona con el depósito directo.

En su información para clientes, señala que “el pago anticipado es una función gratuita y automática” para las cuentas corrientes que cumplen las condiciones.

Fifth Third

Ofrece Early Pay para determinadas cuentas, entre ellas Momentum Checking, Momentum Savings, Express Banking y Preferred Checking. El banco contempla, además de salarios, algunos pagos de jubilación y beneficios gubernamentales.

También destaca que no cobra una tarifa adicional por el servicio ni exige una inscripción independiente cuando el cliente ya cumple los requisitos.

Qué depósitos pueden recibirse antes de la fecha de pago

Los depósitos directos anticipados están pensados para ciertos pagos electrónicos que el banco puede identificar antes de su fecha de acreditación habitual. Pueden incluir:

Salarios y nóminas : pagos que un empleador envía mediante depósito directo.

Pensiones y jubilaciones : determinados ingresos periódicos de retiro.

Beneficios gubernamentales : algunos pagos de agencias públicas, incluida la Seguridad Social, cuando cumplen los requisitos del banco.

Otros ingresos específicos: ciertos reembolsos de impuestos u otros pagos contemplados por programas particulares, como el de Fifth Third.

Generalmente, los cheques físicos, las transferencias y otros movimientos de dinero suelen quedar excluidos de estos beneficios .

Wells Fargo advierte expresamente que el adelanto puede variar y que el cliente debe comprobar que los fondos estén disponibles antes de gastarlos. Fifth Third también señala que no garantiza que todos los pagos se reciban anticipadamente.